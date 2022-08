Tchad : la France salue la signature de l'accord de Doha avec 43 tendances

La France "salue l’action du Qatar, qui s’est mobilisé sans relâche, ces cinq derniers mois, pour conduire la médiation qui a permis la conclusion de cet accord", selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères.



L’accord de Doha "constitue une étape majeure en vue de la tenue du dialogue national inclusif qui s’ouvrira prochainement à N’Djamena entre toutes les forces politiques et sociales du pays", souligne la France.



Elle exprime sa disponibilité à "continuer d’accompagner, aux côtés de l’ensemble des partenaires internationaux, le processus de transition et le dialogue inter-tchadien, dans l’intérêt de la paix et de la stabilité au Tchad".