Tchad : la HAMA dit constater des "dérapages" et un "ton partisan" dans les médias

La Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) a déclaré lundi avoir constaté, depuis un certain temps, des dérapages dans les médias, un ton de plus en plus partisan, des propos injurieux frisant parfois l'incitation à la haine.



Elle informe avoir accordé une audience aux responsables des médias audiovisuels et responsables associatifs, communautaires et confessionnels. La HAMA appelle les médias à se conformer à l'éthique et la déontologie.



"La HAMA invite les responsables des médias à veiller au respect des lois qui régissent la presse d'une part, et exercer les métiers du journalisme avec professionnalisme d'autre part", indique le rapporteur Laoro Gondjé.