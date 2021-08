Tchad : la HAMA encourage les médias à contribuer à la construction de la nation

Le président la HAMA, Dieudonné Djonabaye, a invité les responsables des médias à demeurer toujours dialecticien. "À la HAMA, nous demeurerons convaincus que l'arme efficace et redoutable reste et restera le verbe, la liberté d'expression", a-t-il dit.



"Cette liberté d'expression, nous devons en faire un bon usage, afin d'apporter notre contribution à la construction de la nation tchadienne. C'est ne pas avec la violence que nous allons bâtir le Tchad, tout au contraire, c'est avec le dialogue que nous allons édifier la fondation de notre pays", a martelé le président de la HAMA.



Selon Dieudonné Djonabaye, les précédentes rencontres inter-tchadiens s'étaient déroulées dans un environnement où il existait une presse d'État. "C'était la voix de son maître où il y avait un ou deux organes de presse. Pour le dialogue national inclusif qui aura lieu dans quelles semaines, il se tiendra à une période riche de notre histoire. C'est la démocratie pluraliste, une presse plurielle et diversifiée".



Après différentes interventions des participants, des recommandations et des résolutions à l'endroit de la HAMA et du gouvernement ont été formulées par les responsables des médias publics et privés qui ont pris part à l'atelier.