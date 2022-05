Tchad : la HAMA présente l'annuaire des médias 2022

Selon l’annuaire, le pays dispose de 68 radios privées dont 12 en provinces, 45 journaux privés dont 33 francophones et 12 journaux arabophones, 18 médias en lignes et six chaînes de télévision dont une télévision nationale et cinq chaînes privées.



Faisant le point sur le volet genre, la HAMA a fait savoir que les femmes ne sont pas du tout représentées dans les médias publics comme privés en citant comme exemple quelques directrices techniques. Sur 25 stations provinciales de l’ONAMA, une seule femme est directrice, à la station provinciale de Bongor.



Le directeur général de l’Agence de l‘économie et de développement social (ADES), Abdelkerim Djarma, a indiqué que l’ADES œuvre pour le développement socio-économique en soutenant et canalisant les initiatives locales. L'ADES est disposée à accompagner la HAMA et à soutenir les médias nationaux qui font face à des défis importants pour leur survie.



Le président de la HAMA, Dieudonné Djonabaye, a rappelé les missions principales de la Haute autorité : garantir la liberté de la presse et veiller au respect des règles déontologiques et de la législation en matière d’information et de communication.



Dieudonné Djonabaye a attiré l’attention des personnes mal intentionnées qui postent des vidéos sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok, Twitter ou Instagram et se font passer pour des journalistes. Il a appelé à faire attention car cette pratique ne reflète pas l’image d’un journaliste professionnel.



Présentant la situation des médias nationaux, le président a souligné que le constat est amer. Par ailleurs, Dieudonné Djonabaye a exhorté les Hommes des médias au professionnalisme dans l’exercice de leur travail.



L’annuaire des médias édition 2022 est disponible sur le site Internet et la page Facebook de la HAMA.