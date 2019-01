Tchad : la HAMA se rendra à Moundou pour tenter de relancer la radio Nada

Un conseil ordinaire des membres de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) s'est tenu à N'Djamena le 10 janvier, en présence du président Dieudonné Djonabaye.



L'état d'avancement du concours du prix Garba Saleh pour la promotion de l'excellence en journalisme (COPEJ) et le dossier de la radio Nada FM ont constitué les deux points inscrits à l'ordre du jour.



Le conseil a retenu la date du 18 janvier 2019 pour l'organisation du prix de l'excellence en journalisme. Il aura lieu au Palais du 15 janvier.



Par ailleurs, une délégation de l'HAMA se rendra à Moundou pour rencontrer tous les protagonistes impliqués dans la gestion de la radio Nada en vue de rechercher un dénouement heureux et définitif de la crise qui a conduit à la suspension des émissions de la station depuis le 25 juin 2018.