Tchad : la HAMA suspend les programmes d'une radio pour manquement

Le 3 août, le préfet du département du Lac Wey, dans la province du Logone Occidental, a saisi le coordonnateur de la HAMA avec une plainte pour incitation à la haine et à la rébellion contre le chef de canton de la localité de Tilo, dans la sous-préfecture de Mballa Bayo.



Il est reproché à la radio d'avoir diffusé un programme visant à nuire à la réputation du chef de canton et de provoquer un soulèvement populaire de nature à troubler l'ordre public et la cohésion nationale.