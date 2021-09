Tchad : la Journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA) célébrée à Sarh

La 54ème Journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA), édition 2021, a été célébrée en différé ce matin au Centre des Jeunes Don Bosco à Sarh, dans le Moyen-Chari, en partenariat avec le Programme Promotion de la Qualité de l’Education de Base au Tchad (ProQEB). C’est le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Kosmadji Merci, qui a présidé la cérémonie placée, sous le thème : « l’alphabétisation pour une reprise axée sur l’humain afin de réduire la fracture numérique. Faut-t-il le souligner, cette journée a pour but de rappeler au public l’importance de l’alphabétisation en tant qu’entité de l’éducation tout au long de la vie.



Ce qui a conduit le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique (MENPC), à planifier modestement, d’alphabétiser chaque année, une cible de 110 000 adultes et la scolarisation de 2000 enfants dans l’EBNF, à travers le mode opératoire qu’est la stratégie du « faire-faire ». Le représentant du ProQEB, Naïgotomti Dorobé a pour la circonstance, informé que son institution a développé des plans d’étude, matériels didactiques et stratégies de formation en adéquation avec les besoins des communautés.

De même, des offres innovantes de formation professionnelle, pour les sortants des centres d’alphabétisation, ont aussi été développées pour améliorer concrètement les conditions de vie des apprenants. Les centres de formation professionnels ont été créés, illustrant parfaitement le passage de l’alphabétisation initiale à un véritable programme d’éducation et de formation de base de jeunes et des adultes orientés vers les stratégies et les compétences de vie.



Pour la phase actuelle, le programme touche dans le Moyen-Chari, une cible de 9 000 personnes dans trois langues à savoir le Sar, le sarakaba et l’arabe. Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Kosmadji Merci, a rappelé les principaux objectifs de cette journée internationale que sont entre autres, l’examen des possibilités pour l’alphabétisation qui contribuerait à bâtir un fondement solide, l’exploration des facteurs pouvant asseoir l’alphabétisation sur la Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) inclusive et utile, la réinvention de l’avenir de l’enseignement en contexte de pandémie et post-crise, avant de demander à toute la population tchadienne, notamment les acteurs du système, à s’unir autour de l’éducation pour un meilleur et durable développement du Tchad, pays de Toumaï

. La Tchadienne en version Sar, sketchs, allocutions, remises des attestations et des prix aux meilleurs apprenants et témoignages des apprenants, ont été les principaux temps forts de la cérémonie. La visite des stands a mis un terme à la cérémonie.