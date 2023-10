Tchad : la Journée mondiale des enseignants célébrée à Am-Timan par un défilé

La Journée mondiale des enseignants a été célébrée ce 5 octobre 2023 à Am-Timan, par une cérémonie officielle organisée sous la houlette du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



Les enseignantes et enseignants de la province du Salamat ont, à l'instar de leurs collègues du monde, célébré leur journée mondiale par un défilé. Le président du comité d'organisation, Didier Guidi a, lors de mot de bienvenue, remercié tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, pour la réussite de l'événement.



Pour Daoud Oumar Hassip, secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad/section du Salamat, cette Journée mondiale offre l'occasion de rappeler et d'échanger sur la mission et le rôle non-négligeable des enseignants et les difficultés du métier.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam se prononçant en cette circonstance, déclare que l'objectif de la Journée mondiale des enseignants, est de sensibiliser à l'importance du rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde.



Parmi leurs recommandations au gouvernement, figurent entre autres : le recrutement en nombre suffisant des enseignants ayant le niveau requis, pour un meilleur enseignement, et la construction des salles de classe en respectant le ratio élèves/salles de classe.