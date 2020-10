Tchad : la Journée mondiale des enseignants célébrée au Batha

Le secrétaire général provincial du Syndicat des enseignants du Tchad (SET/Batha), Ahmat Djibrine Ahmat, précise que le syndicat est un défenseur des intérêts moraux et professionnels, car pour lui, le SET constitue la force motrice de tous les syndicats.



Ahmat Djibrine Mahamat affirme que le SET ne fait qu'accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique pour atteindre les objectifs visés.



Des motions de soutien et des recommandations ont été lues par les militants. Ils réaffirment leur soutien total à la plateforme syndicale revendicative, afin de poursuivre la lutte pour l'apurement total de leurs points de revendication.