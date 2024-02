Tchad : la Ligue de football de la Nya prête pour le championnat 2024

La nouvelle équipe de la ligue départementale de football de la Nya a tenu sa toute première assemblée générale de relance des activités sportives ce samedi 24 février 2024.



L'ordre du jour comprenait la présentation physique des membres de la nouvelle équipe de la ligue départementale de football de la Nya dirigée par Nadjilemgoto Doumsengar, le bilan financier des activités de l'année 2023, la relance du championnat de football de l'année 2024 et le budget prévisionnel.



En ouverture de la réunion, le vice-président de la ligue, Moyombaye Urbain, a précisé que la nouvelle équipe de la ligue avait un mandat de 4 ans renouvelable, avant de présenter les trois commissions techniques avec la définition de leurs rôles respectifs.



Concernant le championnat de 2023, les membres de la nouvelle équipe ont indiqué que ce championnat avait rencontré quelques difficultés, avec des recettes s'élevant à 790 425 FCFA et des dépenses de 777 250 FCFA, pour un solde positif de 13 200 FCFA.



Pour le championnat de 2024, le budget prévisionnel s'élève à 1 175 000 FCFA, équilibré en dépenses.



La saison débutera avec le match d'ouverture opposant les équipes de Toumai FC de Bekia et AS-Piment de Miandoum le dimanche 10 mars 2024.