Tchad : la Ligue des pionniers créateurs fête son 10e anniversaire

La ligue des pionniers créateurs a échangé le 30 septembre avec les organes de presse et les amis de la littérature pour son 10ème anniversaire. Elle a présenté son cahier des charges et ses activités réalisées, avant de s'entretenir avec les participants.



Le président de la ligue des pionniers créateurs, le poète Abdel Dayim Abdallah Moussa, a affirmé qu'en 10 ans d'existence, ont été réalisées des veillées poétiques, la vulgarisation des cultures ancestrales, la technique de composition des poèmes et de théâtres.



Le vice-président de la Ligue, Brahim Abdelkrim, a indiqué que des séances de sensibilisation ont été menées sur le vivre ensemble dans les universités de la place afin que la question de la paix et la stabilité trouve son sens au Tchad.