Tchad : la Maison Nationale de la Femme présente ses activités à l'ambassade du Qatar

La Directrice Générale de la Maison Nationale de la Femme, Maimouna Abdelkrim Koulbou, et la Directrice d'Appui Psychosocial aux Victimes des Violences Basées sur le Genre, Dr Solmem Marina Ndormadingar, ont rendu visite à l'ambassade de la République du Qatar au Tchad le 12 avril 2023. Cette visite a été l'occasion pour les représentantes de la Maison Nationale de la Femme de se présenter et de présenter les activités de leur institution.



La rencontre avec l'ambassade du Qatar au Tchad a été une opportunité pour les représentantes de la Maison Nationale de la Femme de discuter des activités de leur institution et de discuter des moyens de renforcer leur travail pour aider les femmes tchadiennes.