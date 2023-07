Tchad : la Mutuelle des femmes pour l'épargne et le crédit sensibilise contre les MGF à Sarh

Le projet « Raah-Halta », signifiant, « Plus jamais ça », mené par la Mutuelle des Femmes pour l'Épargne et le Crédit (MUFEC), en collaboration avec la Fondation ACRA, poursuit activement sa campagne de sensibilisation contre les Mutilations Génitales Féminines (MGF).



Le 20 Juillet 2023, les membres de la MUFEC se sont rendus au quartier Paris-Sara, dans le 1er arrondissement municipal de la ville de Sarh, où elles ont présenté des sketches sur les conséquences de l'excision et des jeux concours pour les jeunes.



La directrice de la MUFEC, Mme Neloumta Georgine, a expliqué que les présentations théâtrales et les jeux concours touchent un large public. Elle a également souligné que la recrudescence de la pratique de l'excision inquiète de plus en plus le gouvernement, car cette pratique est interdite par la loi, mais continue d'être perpétrée par certains individus mal intentionnés.



Au cours de ces échanges, plusieurs personnes ont partagé des témoignages frappants et poignants. Une jeune fille nommée Yanyam a raconté : « On m'a prise de force pendant mon sommeil et je me suis retrouvée en brousse avec plusieurs autres jeunes filles comme moi.



C'était vraiment douloureux et pénible. Le seul conseil que je peux donner à mes sœurs et à mes mères est de s'engager aux côtés de l'État et d'organisations comme la MUFEC pour dire non à cette pratique néfaste ».



Évelyne a également exprimé son engagement : « L'excision est une pratique néfaste. Même si je n'ai pas été excisée, j'ai vu l'une de mes amies souffrir énormément lorsqu'elle s'apprêtait à accoucher. Cela m'a poussé à m'engager dans la lutte contre cette pratique ».



D'autres ont souligné que l'excision est devenue un véritable business pour certains parents qui manquent de moyens pour préparer la rentrée des classes de leurs filles. En reconnaissance de leur participation aux jeux concours, des cadeaux comprenant des pagnes, des boules de savon et des t-shirts de la MUFEC, ont été remis aux gagnants. C



ette initiative de sensibilisation de la MUFEC est d'une importance capitale pour faire prendre conscience des conséquences néfastes des MGF, et mobiliser l'ensemble de la communauté pour mettre fin à cette pratique préjudiciable.