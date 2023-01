Tchad : la Nouvelle Dynamique de l'Opposition Démocratique dénonce la mauvaise gestion du gouvernement

Il a également dénoncé l'absence d'autorité de l'État, où des individus défient les lois en fonction de leur appartenance ethnique ou de la position de leurs parents dans l'armée. Il a souligné l'injustice sociale qui se traduit par la catégorisation des Tchadiens, notamment le manque d'égalité de chances pour les nominations, le recrutement à la Police Nationale et l'intégration à la fonction publique.



Le Dr Baba Ahmat Baba a également dénoncé la justice à différentes vitesses et à la solde de l'exécutif, ainsi que les violations des lois, des textes de la République et des règles administratives élémentaires. Il a également évoqué la gestion épicière des finances publiques avec des détournements de deniers publics.



La question de la forme de l'État sera tranchée prochainement lors d'un référendum organisé par les autorités tchadiennes. Cependant, la Nouvelle Dynamique de l'Opposition Démocratique (NDOD) met en garde contre les risques d'une organisation non transparente et partiale.



Selon le Dr Baba Ahmat Baba, porte-parole de la NDOD, il est impératif que ce référendum soit organisé par un organe réellement indépendant et crédible, et non pas par une commission composée de personnes d'un même bord.



La NDOD met en avant les risques d'une manipulation des résultats et d'une absence de transparence dans l'organisation. La NDOD appelle donc le peuple tchadien à boycotter le référendum si les conditions de transparence ne sont pas réunies. Pour eux, cela serait une nouvelle forme de dictature encore plus pernicieuse.



La NDOD met également en avant l'importance de fédérer les forces politiques pour réaliser le changement escompté. Il est vital que les voix de tous les Tchadiens soient entendues et que leur choix soit respecté.