Tchad : la PANEPAT appelle au financement des organisations de la société civile

En effet, la PANEPAT est un regroupement des organisations de la société civile et des associations, qui a pour but de favoriser l'accès à la santé des populations, dans le respect d'une vision globale de la santé telle que définie par l'OMS, la charte d'Ottawa, l'initiative de Bamako et les documents cadres de la santé publique du Tchad, en agissant pour un monde juste et solidaire et en promouvant le droit à la santé en tant que droit fondamental de l'homme.



Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers ses programmes sectoriels pour la réponse communautaire nationale contre les maladies, et la promotion du bien-être de tous, à tout âge, conformément aux Objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Selon la coordinatrice nationale de la PANEPAT, Amalkher Djibrine Souleymane, le système de santé communautaire est au stade embryonnaire, au regard des évaluations effectuées sur les documents cadres, notamment le plan stratégique de santé communautaire 2015-2018 et la faible implication des organisations de la société civile, dans la mise en œuvre des politiques publiques de santé.



Plusieurs facteurs ont justifié la contre-performance du système. Il s'agit des faibles capacités institutionnelles en ce qui concerne le leadership associatif, les finances, les suivis et évaluations, la mobilisation des ressources, la gestion des projets, puis les plaidoyers. L’on n’oublie pas les difficultés d'établissement des conventions de partenariat avec les programmes sectoriels des entités étatiques, y compris les agences des Nations-Unies. Il faut également mentionner les allocations budgétaires des programmes sectoriels du ministère de la Santé publique qui n'ont pas prévu des appuis financiers aux organisations de la société civile, visant à appuyer la mise en œuvre des activités sanitaires, et l'accès aux ressources additionnelles des partenaires techniques et financiers.



Pour Amalkher Djibrine Souleymane, la PANEPAT va développer une approche de réponse locale des interventions communautaires, par le renforcement et l'accompagnement des acteurs locaux. Elle a souligné que la vision commune des organisations de la société civile, membres de la PANEPAT, est d'œuvrer pour le bien-être de la population, du renforcement de la participation communautaire et la bonne gouvernance, en prônant la recevabilité pour un développement durable au Tchad.