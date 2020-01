Tchad : la Police justifie l'interdiction du meeting des Transformateurs

La Police nationale dit avoir interdit le meeting du parti politique de l’opposition pour des raisons purement sécuritaires, liées à la prolifération de la menace terroriste grandissante dans la capitale, et surtout à l’absence d’une autorisation dignement délivrée par ses services pour assurer la sécurité du meeting.



Elle relève que l’interdiction de ce meeting entre dans le cadre d'une mesure préventive prise par la Police nationale pour éviter d’être accusée de n’avoir pas joué sa partition pour assurer la sécurité des biens et des personnes.



"Il ne se passe pas un seul jour où la police décide de mettre la main sur un présumé élément de Boko Haram. Un meeting non sécurisé comporterait trop de risques pour les organisateurs. Si quelque chose leur arrive, la Police nationale sera tenue responsable pour manquement grave à la sécurité. C'est pourquoi elle a demandé un report pour que les organisateurs demandent à la Police nationale de venir assurer leur sécurité", selon une source policière.



"Ce n'est pas une interdiction mais un report pour demander aux organisateurs de se conformer", a ajouté cette source policière.