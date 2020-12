Tchad : la Police réagit à la "marche non autorisée" des Transformateurs

N'DJAMENA - "Une marche non autorisée des Transformateurs a été dispersée ce matin par les forces de l'ordre à l'aide de grenades lacrymogènes", a indiqué à Alwihda Info, le porte-parole de la police nationale, commissaire Paul Manga.



"Aucun manifestant n'a été interpellé et aucun tir à balles réelles n'a été effectué contrairement à certaines fausses informations relayées sur la toile", précise le commissaire Paul Manga.



Le président des Transformateurs Succes Masra et des militants du parti ont été ciblés samedi par des tirs de gaz lacrymogène de la police au cours d'une "action de désobéissance civile pacifique" annoncée la veille lors d'une "rencontre d'orientation".



Succes Masra a été escorté de force par son service de sécurité et engouffré dans son véhicule, alors qu'il s'y opposait. Il a été ramené au siège du parti, visiblement asphyxié par l'inhalation de gaz lacrymogène.