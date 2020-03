Tchad : la Première Dame annonce la sortie de son deuxième livre

La Première Dame Hinda Déby a annoncé mardi la parution de son deuxième livre intitulé : "La houe et le stylo".



Des exemplaires ont été distribués aujourd'hui aux participants du forum intitulé « dialogue intergénérationnel, la femme en marche » qui s'est ouvert à N'Djamena.



"Ce livre, je le dédie à la femme tchadienne. Je veux qu'elle se réveille pleinement et reste éveillée. Qu'elle s'engage partout où la nation a besoin de compétences, qu'elle soit présente là où se construit l'avenir, qu'elle ait foi en elle, qu'elle libère ses énergies créatrices, qu'elle soit une actrice majeure du développement et entièrement partie prenante de notre génie innovateur. Elle en a toutes les capacités. Elle doit y croire", déclare Hinda Déby.