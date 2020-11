Tchad : la Première Dame galvanise la jeunesse lors de la nuit des entrepreneurs

N'Djamena - La nuit des entrepreneurs marquant la clôture de la 4ème édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME) et de la 2ème édition d’Aya Bootcamp a été célébrée samedi dans les jardins du Radisson Blu, en présence de la Première Dame et plusieurs membres du gouvernement.



Prenant la parole à cette clôture, la Première Dame Hinda Deby Itno a exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui ont sacrifié un pan de leur agenda pour honorer de leur présence à cet important événement.



« Il y a juste 72 heures en compagnie du Maréchal du Tchad, j'ai visité les divers stands de nos entrepreneurs et je sais que tous ceux qui ont fait le tour dans le site de l'exposition ont été fascinés et émerveillés par les talents, l'inventivité et l'ingéniosité des entrepreneurs tchadiens », déclare Hinda Deby.



Elle se félicite des réalisations des agripreneurs qui se sont illustrés dans l’art de la transformation des produits locaux. Selon la Première Dame, c’est une valeur ajoutée qui est ainsi apporté aux produits de l’agriculture.



Au cours de la cérémonie, des chèques ont été remis à quelques jeunes entrepreneurs. « Ce n’est pas un cadeau car ce geste récompense un mérite réel. Vous avez montré vos qualités intrinsèques et des preuves fortes de vos habilités dans vos différentes branches d'activités », affirme la Première Dame.



Elle plaide pour un soutien actif des pouvoirs publics et partenaires afin de matérialiser les projets entrepreneuriaux, et se félicite de la mise en place du Fonds de l’entrepreneuriat des jeunes.