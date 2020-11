Tchad : la Première Dame honore une promotion de 1000 jeunes formés en entrepreneuriat

La Première Dame et présidente de la Fondation Grand Coeur Hinda Déby Itno a pris part vendredi à une cérémonie de remise d'attestations aux participants du parcours entrepreneurial "Mon quartier, mon engagement".



Au total, 1000 jeunes de la capitale ont achevé le parcours de formation sur deux modules : l'exercice d'entreprendre à zéro Franc et le "business Startup".



La formation, initiée par la Fondation Grand Coeur, "a pour objectif de faire des jeunes des vrais acteurs du développement de leur cité", indique Habiba Sahoulba. Elle comprend six volets dont celui sur l'entrepreneuriat, objet de la cérémonie de ce vendredi.



"Ces méthodes les plus en vogue ont été minutieusement enseignées aux jeunes venus des 10 arrondissements de la capitale", se félicite Hinda Déby Itno qui se dit convaincue que les jeunes sont désormais en mesure d'entreprendre et de créer leur entreprise.



La Première Dame explique que "l'entrepreneuriat joue un rôle important dans la création d'emplois et de richesses. Il est un facteur non négligeable de l'accroissement de la concurrence sur le marché avec la création d'entreprises".



À termes, 2000 jeunes seront outillés en création d'entreprise, dans le cadre du projet. La deuxième vague suivra bientôt, précise Habiba Sahoulba.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ndonga Christian, salue tous les jeunes qui ont participé à la formation ainsi que les partenaires qui ont "mis leurs efforts en commun pour concrétiser les actions de la Fondation Grand Coeur".