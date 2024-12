Tchad : la Radio Communautaire de Mongo reçoit un don de matériels de RSF Dakar

La Radio Communautaire de Mongo (RCM) vient de recevoir un important don de matériels, d'une valeur de 1 300 000 FCFA, octroyé par Reporters Sans Frontières Liberté (RSF) de Dakar.



Le lot de matériels comprend deux ordinateurs portables tactiles Core i7, une imprimante multifonction (photocopieuse et scanner), ainsi que deux appareils enregistreurs. Cette dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles de la radio communautaire.



Lors de la réception du don, le directeur de la radio, Djimet Khamis Zaouri, s'est réjoui de cette contribution qui arrive à point nommé. Il a souligné que ces équipements modernes permettront d'améliorer considérablement les activités quotidiennes de la radio.



« Ces matériels vont nous permettre d'optimiser notre travail, et d'offrir un meilleur service à nos auditeurs », a déclaré M. Zaouri. Le directeur a également exprimé sa profonde gratitude envers RSF Dakar, pour ce geste généreux, tout en s'engageant à assurer une bonne gestion et une utilisation responsable des équipements reçus.



Enfin, cette donation s'inscrit dans le cadre des efforts de RSF, pour soutenir les médias locaux et renforcer la liberté de presse dans la province.