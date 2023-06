Tchad : la SNE recense pour renforcer l'efficacité énergétique

Dans le cadre du Projet d'Interconnexion des Réseaux Électriques entre le Cameroun et le Tchad (PIRECT), la Société Nationale d'Électricité (SNE) a officiellement lancé la campagne de recensement des abonnés et des ouvrages de distribution dans la zone urbaine de la ville de N'Djamena et ses environs.



Lors de la cérémonie de lancement, le général Ramadan Erdebou, directeur général de la SNE, a prononcé un discours soulignant l'importance de cette initiative. Le recensement vise à recueillir des informations détaillées sur les abonnés et les infrastructures de distribution.



Il permettra de connaître le nombre d'abonnés, leurs habitudes de consommation, leurs besoins spécifiques, ainsi que l'état des ouvrages de distribution. Ces données seront essentielles pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissements et de développement de l'infrastructure électrique.



Ce recensement marque le début d'une nouvelle ère pour la SNE, confrontée à de nombreuses difficultés entravant la fourniture efficace d'électricité dans la région de N'Djamena.



Par ailleurs, il permettra de renforcer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, d'améliorer la qualité du service et de répondre aux attentes des abonnés. Des investissements seront réalisés dans les infrastructures, des systèmes seront modernisés et le personnel sera formé pour relever les défis futurs.



Cette campagne de recensement représente une étape essentielle pour la SNE, dans sa quête d'amélioration de la qualité de la fourniture d'électricité à N'Djamena et ses environs.