Tchad : la SNE s'excuse pour les délestages et annonce une réhabilitation

"Les citoyens et usagers de la Société nationale d'électricité (SNE) de la capitale et en province font face depuis quelques semaines à des délestages intempestifs liés principalement à des difficultés d'ordre technique mais également des difficultés financières et matérielles", a déclaré mercredi le directeur général de la Société nationale d'électricité (SNE), Mahamat Adoum Ismaël, lors d'un point de presse.



Il a adressé à la clientèle et à tous les usagers de la SNE des excuses pour le désagrément que cela leur a causé.



Selon Mahamat Adoum Ismaël qui a précédemment occupé le même poste pendant 3 ans et demi, il n'y a jamais eu de coupures générales en 2017 et la couverture énergétique était meilleure. "Ce résultat a été obtenu grâce à un résultat acharné de toute une équipe et de l'ensemble du personnel", indique-t-il.



Le directeur général de la SNE appelle à la patience, assurant que les délestages ne seront bientôt qu'un lointain souvenir grâce à la mise à disposition de moyens conséquents par le chef de l'État.



D'après Mahamat Adoum Ismaël, ces moyens "sont à même de tirer d'affaire" la SNE et sont "destinés à la réparation, la réhabilitation de tous les groupes", pouvant porter la production de 70 Mégawatts à 120 Mégawatts. Il évoque également la construction en cours d'une centrale à Djarmaya.



À la fin de la réhabilitation, la production disponible sera de 153 Mégawatts. Actuellement, le niveau de la demande le plus élevé est estimé à 130 Mégawatts. "Nous allons même dégager un excédent en terme de production", précise le directeur général de la SNE.