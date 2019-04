Tchad : la SRN assure que le gaz est livré aux distributeurs

La direction générale de la société de raffinage de N'Djamena (SRN) informe ce mardi "qu'en dépit du redémarrage effectif de ses unités de production et l'approvisionnement régulier en produits pétrolier notamment le gaz butane (GPL) aux distributeurs agréés, elle constate avec regret qu'une certaine désinformation s'est installée sur la disponibilité du gaz butane à la raffinerie."



La SRN assure que le gaz butane est "fourni régulièrement aux distributeurs agréés à raison de six citernes par jour habituellement mis sur le marché avant la maintenance."



Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) a annoncé ce lundi, dans un communiqué, qu'il concède un délai de trois jours au Gouvernement "afin de trouver une solution à cette pénurie de gaz. Passé ce délai, des actions de protestation d’envergure seront déclenchées jusqu’à la satisfaction totale des revendications légitimes des populations qui ne demandent que juste un peu de feu pour faire cuire ce qui leur tient lieu d’aliments."



La maintenance de la raffinerie de DJarmaya a démarré le 23 février dernier et a pris fin le 4 avril. Malgré la reprise de la production depuis une dizaine de jours, les tchadiens peinent à s'alimenter en gaz butane.