Tchad : la Star Nationale ouvre trois bureaux annexes à N'Djamena

La Star Nationale a oeuvré seule sur le marché tchadien des assurances pendant plus d'une décennie après le départ des succursales des sociétés d'assurance françaises qui s'étaient installées depuis la période coloniale, explique Hassan Ratou, directeur général d'administration.



"L'assurance est l'un des secteurs d'activités les plus anciens au Tchad mais reste méconnu jusqu'à nos jours", selon Abdelkerim Batil Togoï, directeur général de la Star nationale.



La Star nationale SA entend multiplier ses points de vente et envisage la souscription de l'assurance par internet, annonce Abdelkerim Batil Togoï. Elle a noué des partenariats avec plusieurs sociétés d'assurance à travers le continent africain et est appuyée par des réassureurs reconnus au niveau mondial,.



​Le président du Conseil d'administration Jean Bernard Padaré a également pris part à la cérémonie.