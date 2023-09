Tchad : la Tandjilé renforce la mobilisation dans la lutte contre le ver de Guinée

Une réunion de mobilisation sociale, visant à renforcer les activités d'éradication du ver de Guinée, s'est tenue ce 28 septembre 2023 à Laï, sous la direction de Mme le gouverneur de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman.



Cette réunion a rassemblé des représentants de toutes les couches socioprofessionnelles de la Tandjilé. L'objectif de cette réunion de mobilisation sociale, selon les organisateurs, était d'impliquer les autorités et les membres de la communauté, afin qu'ils contribuent à accélérer l'arrêt de la transmission de la maladie du ver de Guinée.



Dans son discours de bienvenue, le représentant du délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé, Sountame Balamsia Honoré, a salué la tenue de ces assises et a souligné que le défi de l'éradication de la maladie nécessite la contribution de tous.



Le coordonnateur du Programme national d'éradication du ver de Guinée, Dr Tchindebet Ouaiou, a expliqué que la stratégie de l'attachement prolongé des chiens et chats, vise principalement à obtenir un isolement à 100% des infections, et à contribuer à l'arrêt de la transmission de la maladie du ver de Guinée.



La gouverneure de la province de la Tandjilé, Ildjima Abdraman, a souligné que sur le plan national, en 2022, la province de la Tandjilé a notifié plus d'infections animales (120) que les 10 provinces endémiques. À cet égard, elle a appelé toutes les couches socioprofessionnelles de la Tandjilé à s'engager dans la lutte.



Il convient de rappeler qu'au niveau mondial, sept pays continuent de signaler la maladie du ver de Guinée, à savoir le Mali, le Soudan, l'Éthiopie, l'Angola, la République centrafricaine et le Tchad.