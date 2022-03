Tchad : la Turquie commémore la victoire de Canakkale et l’anniversaire de son hymne

Le complexe Marif Tchado-Turc commémore la victoire de CANAKKALE et l’anniversaire de l’adoption de l’hymne national Turque. Cette double cérémonie s’est déroulée au sein du complexe Marif Tchado-Turf à N’Djamena. Elle a vue la présence de l’ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz et d’officiels tchadiens.



Au cours de cette commémoration, les élèves du complexe Marif Tchado-Turf ont eu à chanter l’hymne national du Tchad et de la Turquie, suivi de présentation d’un sketch et de poèmes sur la vie de CANAKKALE.



CANAKKALE est une histoire glorieuse qui remonte depuis le 18 mars 1915 pendant la guerre de Gallipoli où des enfants qui n’ont que 12 ans ont défendu corps et âmes leur patrie sans aucune crainte.



CANAKKALE est une épopée héroïque où leurs fils dont ils appellent leurs mères des agneaux au hené et appliquent le henné sur leurs mains sachant qu’ils ne reviendront jamais et les envoient mourrir pour leur patrie. Cette date du 15 mars est célébrée en Turquie.



En ce qui concerne l’hymne national, Mehmet Akif Ersoy a immortalisé la lutte de libération de la Nation en l’écrivant. Pour le représentant pays de la fondation Marif au Tchad, Ibrahim Douman, cette date est restée historique pour l’histoire de la Turquie.



De l’avis de l’ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, c’est une fierté de voir les enfants du Tchad parler la langue turque, lire des poèmes et chants en langue Turque. Il se dit très ravi de cette journée historique.



Une photo de famille a marqué la fin de la cérémonie.