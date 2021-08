Tchad : la Turquie condamne la dernière attaque de Boko Haram

Un communiqué de presse concernant l’attaque terroriste perpétrée au Tchad a été rendu public le 5 août 2021 par le ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie.



« Nous sommes profondément attristés que des dizaines de soldats ont perdu leur vie et que de nombreux autres ont été blessés dans l’attaque terroriste perpétrée par l’organisation terroriste Boko Haram, près de la frontière du Cameroun, dans la région du lac Tchad, le 5 août 2021 », peut-on lire.



Par conséquent, le ministère turc des Affaires étrangères condamne cette attaque terroriste odieuse, et transmet ses sincères condoléances aux familles de ceux ayant perdu leur vie, ainsi qu’au peuple et au gouvernement tchadien. Enfin, un prompt rétablissement est souhaité aux blessés.