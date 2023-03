Tchad : la bancarisation des salaires des militaires permettra l'accès aux crédits

Le ministre en charge des Armées, le général Daoud Yaya Brahim, a répondu à des préoccupations des conseillers nationaux, lors de l'adoption de la loi portant ratification de l'ordonnance N°002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité.



Le ministre a notamment évoqué la question des avancements et de l'accès au crédit immobilier pour les soldats.



Certains conseillers nationaux ont demandé comment fonctionnaient les avancements au sein de l'armée, et si les soldats étaient en mesure d'obtenir un crédit pour acheter un terrain.



Le général Daoud Yaya Brahim a répondu que le salaire des militaires allait être bancarisé, grâce à la collaboration de trois ou quatre banques. Les soldats pourront ainsi ouvrir un compte bancaire et bénéficier d'un accès au crédit pour acheter un terrain.



Le ministre a souligné que cette mesure était importante pour les militaires, dont le salaire n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de leur famille et acheter un terrain. La bancarisation des salaires permettra donc aux soldats de bénéficier d'un soutien financier pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles.



Cette annonce est une avancée significative pour les militaires, qui pourront désormais avoir accès à des prêts immobiliers pour devenir propriétaires et améliorer leur qualité de vie.