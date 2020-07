Tchad : la brigade mixte de contrôle économique instruite pour contrôler le prix des moutons

Le ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, a instruit jeudi la brigade mixte de contrôle économique de faire respecter des consignes visant à éviter une flambée des prix de moutons sur les marchés, à la veille de la fête de l'Aid El-Adha.Il s'est exprimé à l'issue d'une réunion avec le président de la confédération de l'inter-profession de la filière élevage du Tchad, le vice-président de la confédération des pasteurs de la filière bétail, le président des commerçants de bétail sur pied, le responsable de la section bétail de la Chambre de commerce et les délégués de marchés de bétail."Les prix de moutons pratiqués antérieurement à la fête de Tabaski seront maintenus", a indiqué le ministre qui a mis en garde contre "les spéculations de quelque nature que ce soit.""L'observation de ces consignes par les commerçants de bétail permettra à tous nos concitoyens de faire le sacrifice de l'Aïd El-Adha et partager ce moment de joie en famille, dans la sérénité", a-t-il conclu.