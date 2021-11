TCHAD Tchad : la campagne "Stronger Together" lancée au Salamat en faveur du leadership féminin

Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 2 Novembre 2021



Le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a présidé ce 2 novembre la cérémonie de lancement de la campagne de communication du projet Autonomisation des femmes et dividende démographique "SWEDD-Tchad".

Le Salamat est l'une des provinces choisies par le projet Autonomisation des femmes et dividende démographique SWEDD-TCHAD pour la tenue de la campagne de communication dénommée "Stronger Together" ou "Plus forts ensemble". Elle vise à promouvoir l'éducation des filles et le leadership féminin. Cette campagne de sensibilisation édition 2021 est prévue dans le Hadjer Lamis, le Kanem, le Lac et le Salamat.



La campagne a mobilisé les bénéficiaires et les partenaires du projet SWEDD, tels que les ministères sectoriels, les autorités locales, les ONG chargés de la mise en œuvre, les chefs traditionnels et leaders religieux, ainsi que les élus locaux. Elle s'appuie sur les résultats et les enseignements des 6 mois de mise en œuvre de la campagne 2020 qui a démontré un réel pouvoir de la campagne pour réduire les vulnérabilités des jeunes filles et des femmes.

Le lancement officiel a démarré par la présentation d l'artiste Yasmine Abdallah qui a, avec quelques musiques, lancé un appel fort aux parents pour scolariser la fille qui peut avoir un rôle important à jouer dans la société.



Le coordinateur du projet ADES, Harmi Vainao, a retracé les réalisations du projet faites dans la province du Salamat. Selon lui, hormis la problématique de la scolarisation des filles et de l'automatisation des femmes, le projet est intervenu dans les domaines de la production agricole, des activités génératrices de revenus et plusieurs formations organisées en faveur des femmes.



Le coordinateur du projet SWEDD et chef de mission, Delaville Djimyabaye, a salué la franche collaboration de toutes les parties prenantes pour leur appui au projet. Il a précisé le but de la campagne de sensibilisation qui vise le changement de mentalité en faveur de l'automatisation de la femme. Pour lui, la femme tchadienne qui est "mère de l'humanité", ne s'occupe pas uniquement des activités ménagères. Par contre, elle doit être au centre de l'action.

Les chefs traditionnels et leaders religieux, ont quant à eux, présenté deux déclarations à travers lesquelles, ils apportent leur soutien total au projet et s'engagent à sensibiliser la population pour scolariser les filles et lutter contre les multiples violences basées sur le genre, qui touchent particulièrement les jeunes filles et femmes dans la province du Salamat.



Lançant officiellement la campagne, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a notifié que les conséquences économiques liées à la crise du Covid-19, ont lourdement pesé sur les populations plus particulièrement les femmes et les jeunes filles. Il ajoute que ce projet est en place pour accélérer la transition démographique par l'autonomisation des jeunes filles et des femmes du Sahel et contribuer à la réduction de leurs vulnérabilités.



Après la phase protocolaire, plusieurs thèmes relatifs à la scolarisation des filles et à l'autonomisation des femmes ont été présentés, donnant lieu à des échanges.





