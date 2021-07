Tchad : la campagne agricole 2021-2022 lancée dans le Batha

Le gouverneur de la province du Batha a lancé ce 22 juillet 2021, la campagne agricole à Abroki, dans la commune d'Ati, département du Bata Ouest. Placé sous le thème : « Renforcement de la gouvernance et partenariat public-privé pour une transformation de l'agriculture tchadienne », cette nouvelle campagne révèle une importance capitale, car elle permet de faire une projection dans le temps et en utilisant les moyens disponibles de booster les productions agricoles.



A cette occasion, le maire de la ville d'Ati a remercié les producteurs de cette localité, pour leur engagement aux côtés du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour sa part, le délégué d'agriculture, Abdullah Adoum Oumar, a fait le bilan de la compagne agricole de l'année 2020-2021.



Concernant les résultats définitifs de la campagne 2020-2021, ils ont été impactés par la pandémie du Covid-19 et la mauvaise répartition des pluies en juin et juillet. Au niveau national, la production céréalière, estimée à 2 882 262 tonnes, est en baisse de 1,5%, comparée à celle de l'année dernière. Celle de la province du Batha est de 131 073 tonnes, un chiffre en baisse par rapport à l'année passée. Le délégué Abdullah Adoum Oumar rassure que des dispositions sont déjà prises pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions, afin d'atteindre l'objectif que le Ministère s'est fixé.



En lançant officiellement la campagne agricole 2021-2022, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a souligné que la campagne de l'année 2019/2020 a été marquée par un déficit de la production, dû en partie à la pluviométrie et aux attaques nuisibles des cultures, notamment les oiseaux granivores et les criquets.

Le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben-Dergon a donné des orientations aux producteurs. Il invite ces derniers à poursuivre les opérations culturales dans la sérénité de la présente campagne, en veillant à appliquer les conseils des agents de l'Agence nationale de développement rural (ANADER).