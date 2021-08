Tchad : la campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée au Mayo Kebbi Est

Le gouverneur Mahamat Zene Alhadji Yaya a présidé la cérémonie et a aussi reçu la première dose.



Le représentant de l'OMS auprès de la délégation sanitaire du Mayo-Kebbi Est, Dr. Mbaindelom Théodore, a déclaré que son organisation avait déjà déclaré que : "le monde a absolument besoin de plusieurs vaccins contre la COVID-19 pour corriger les énormes inégalités d’accès dans le monde".



Depuis le début de la crise, la province du Mayo Kebbi Est a enregistré 131 cas de contamination au coronavirus avec six décès.



Pour le délégué sanitaire de province du Mayo Kebbi Est, le vaccin est utile pour tout le monde. Le coronavirus ne reconnaît ni la religion ni l'ethnie. Le délégué demande à la population de la province de venir se faire vacciner le plus rapidement possible.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, lançant la vaccination, a indiqué que cette campagne s’inscrit dans le cadre du plan de riposte vaccinal mis en œuvre par le gouvernement du Tchad.



À l’en croire, les vaccins seront répartis dans tous les districts sanitaires que compte la province. Mahamat Zene Alhadji Yaya exhorte la population à sortir massivement pour prendre sa dose.



Le gouverneur a félicité le personnel de santé de sa province qui a joint l'acte à la parole en se faisant vacciner.