Tchad : la cartographie électorale est lancée dans la province du Borkou

Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigi a présidé mardi matin, la cérémonie de lancement des activités de la cartographie et la remise des kits de premiers secours.



Les échéances électorales qui pointent à l'horizon demandent un travail de synergie pour la réussite des élections. Ainsi, le lancement des activités de la cartographie constitue le centre de gravité des données électorales.



Le chef de mission et délégué de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Golgué Dzidi Maurice, s'est réjouit de l'accueil enthousiaste affiché en sa modeste personne.



"Le lancement des activités de la cartographie n'est pas fortuit", a-t-il indiqué.



ll a invité les uns et autres à se mettre au travail et surtout à travailler en synergie pour plus de dynamisme. Il a également sollicité le soutien des autorités provinciales pour un accompagnement pérenne pour la réussite de cette mission.



Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigi, représentant le gouverneur, n'a pas manqué d'apporter des éclaircissements sur les raisons et les avantages du lancement de ces activités de cartographie.



Il a lancé un vibrant appel à l'endroit des autorités compétentes, afin de se "mettre au travail et surtout de donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner un cachet particulier."