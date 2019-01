Tchad : la centrale électrique de Bongor va renforcer sa production

Le directeur de la Société nationale d'Electricité (SNE), Jean Paul Mbatna, s'est rendu ce dimanche 20 janvier à la tête d'une mission de la société, à Bongor dans la province du Mayo-Kebbi Est, suite à une recommandation de la réunion d'information et d'orientation des chefs d'exploitation des centres provinciaux tenu à N'Djamena en octobre 2018. Il a rencontré les responsables et le personnel du centre d'exploitation de Bongor et a essayé de trouver des solutions face aux difficultés techniques de production électrique.



"Nous avons voulu mesurer l'importance de ce que vous voulez véritablement avoir comme solution et trouver une solution qui correspond véritablement à vos besoins", a déclaré le directeur de la SNE, Jean Paul Mbatna.



Au cours d'une seconde réunion restreinte aux responsables du centre de production, les échanges ont duré quatre heures avec le directeur de la SNE. Il a été décidé du recensement des agents temporaires en vue de leur contractualisation, l'affectation d'un mécanicien et d'un électricien à la centrale électrique.



La mission a également effectué un déplacement à la centrale électrique de Bongor où trois générateurs d'électricité sont à l'arrêt. L'unique générateur en fonctionnement ne permet pas de couvrir toute la ville en énergie électrique.



D'après le directeur de la SNE, "les mécaniciens se mettront au boulot, les responsables chargés de chercher la suite du matériel qui est à N'DJamena le verront dès ce soir. Quelques-uns de notre groupes qui attendent une révision le seront dès cette semaine, permettant une augmentation de la production électrique pour Bongor".



La mission se rend ensuite à Moundou, dans le Logone occidental.