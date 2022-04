Tchad : la centrale éolienne d’Amdjarass sera dupliquée dans d’autres provinces

Le Président du Conseil Militaire de Transition Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO poursuit son séjour à Amdjarass. Pour s’enquérir des conditions de vie de la population, le Chef de l’Etat s’est rendu cet après-midi à la Centrale éolienne et à la Grande Mosquée d’Amdjarass informe la Présidence.



L’énergie électrique est un sérieux frein au développement du pays. Le Président du Conseil Militaire de Transition qui explore toutes les possibilités pour rendre accessible l’énergie aux Tchadiens à moindre coût s’est rendu à la centrale éolienne d’Amdjarass, un projet pilote, pour s’enquérir de son fonctionnement et de sa capacité. Il s’agit pour lui de voir la possibilité d’étendre ce projet à d’autres provinces du pays. Ses échanges avec les techniciens en charge du projet sont réconfortants.



Mise en service en septembre 2018, la centrale éolienne d’Amdjarass a tenu toute ses promesses. Cette expérience sera étendue à d’autres provinces pour le grand bonheur de la population, tant l’accès à l’énergie et à moindre coût préoccupe le Président de la République, Général MAHAMAT IDRISS DÉBY ITNO.