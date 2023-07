Tchad : la chantre Landrine Bengto dévoile son premier album axé sur le pouvoir du pardon

En observant le constat, il est évident que dans certaines familles, le niveau de frustration atteint des sommets, chacun se renferme en lui-même, il n'y a pas d'harmonie et l'atmosphère est confuse. Pourtant, un simple bonjour ou sourire peut rétablir l'harmonie familiale et apporter une joie infinie au sein du foyer.



En nous rappelant que Dieu nous a créés à son image, comment pouvons-nous concevoir le mal en nous ? Au contraire, nous devrions nous imprégner d'amour, car Dieu est amour. C'est cette conviction qui m'a inspirée à sensibiliser mes semblables. Afin d'atteindre cet objectif, j'ai choisi de transmettre ce message à travers ma musique.



À cet effet, la chantre Landrine Bengto tient à remercier le Tout-Puissant pour cette grâce. Il est à noter que le lancement officiel de son tout premier album est prévu demain, le 02 juillet, à l'hôtel Radisson. Les tarifs d'entrée sont de 2000 FCFA et 5000 FCFA.