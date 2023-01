Tchad : la cheffe de canton Djangbeye Rebecca intransigeante sur la scolarisation des enfants

À l'ordre du jour : la scolarisation des enfants, la cohabitation pacifique et le comportement peu responsable de certains chefs de villages et ferricks.



D'entrée de jeu, la cheffe de canton Koualeu, Habdekebeng Djangbeye Rebecca, a demandé à ces derniers d'observer une minute de silence en mémoire de certains chefs ou collaborateurs morts en 2022.



Sur le premier point sur la scolarisation des enfants, Habdekebeng Djangbeye Rebecca s'est interrogée sur le dysfonctionnement de l'école dans les villages.



À cette interrogation, certains chefs ont indiqué que si l’école ne marche pas dans le canton, c'est parce que les enseignants qui sont affectés n'ont pas regagné leurs postes. D'autres disent que les responsabilités sont partagées.



Les fils de Koualeu intellectuels eux-mêmes ne veulent pas aider leurs cadets qui sont au village, ajoutent-ils.



Pour ce faire, ils plaident auprès des responsables en charge de l’éducation de penser au canton Koualeu en dépêchant des enseignants qualifiés.



S'agissant du deuxième point sur la cohabitation pacifique, Habdekebeng Djangbeye Rebecca a instruit les chefs de village de ne pas retarder le battage du riz pour éviter un éventuel conflit.



Aux chefs de ferricks, il leur est conseillé de bien surveiller leurs bétails, de recruter un adulte pour garder les animaux et de sensibiliser les éleveurs afin qu'ils envoient leurs filles à l'école.



Habdekebeng Djangbeye Rebecca est l'unique femme à occuper la fonction de chef de canton au Tchad.