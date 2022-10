Tchad : la clôture du dialogue national prévue le 8 octobre 2022

À compter du 3 octobre, il est prévu l'examen et l'adoption du rapport de la commissions ad hoc n°2 sur l’accord de Doha.



L'après-midi du 3 octobre et la journée du 4 octobre seront consacrés à l'examen et l'adoption du rapport de la Commission ad hoc n° 3.



La présentation des projets des recommandations et résolutions des assises du DNIS est prévue le 5 octobre tandis que l'examen et l'adoption des recommandations et résolutions des assises du DNIS est prévue le 6 octobre.



Les préparatifs de la clôture auront lieu le 7 octobre, avant une cérémonie de clôture le lendemain.