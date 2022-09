Tchad : la colonie de vacances de Hadre Dounia, un exemple à perpétuer

Après plus d'un mois de colonie de vacances, organisée par l'association culturelle Compagnie Hadre Dounia, au sein de son centre culturel Koulsy Lamko de Habbena, une visite guidée a été organisée le 17 septembre dernier, pour faire découvrir aux enfants, les bons endroits, sources d'inspiration de ces futurs citoyens.



La visite a commencé par le musée et la bibliothèque nationale, ensuite le Palais de la culture qui abrite le Dialogue national a été présenté aux enfants, à la sortie de la bibliothèque. Le cortège a continué à la Place de la nation, et a terminé au stade de Paris Congo. Ce fut un moment d'intense joie qui a illuminé les visages des enfants.



À chaque arrêt, le directeur artistique de la Compagnie Hadre Dounia, Jean Kevin Ngangnodji, n’a cessé de donner des conseils aux enfants et adolescents, sur l'intégrité, la citoyenneté, l'amour de la patrie et du prochain, le partage, et la confiance en soi.



Lors de cette visite, quelques tableaux de peinture réalisés dans le cadre de la semaine de la paix, par les participants, ont été présentés. Les participants s'inspirent de l'environnement pour écrire aussi des messages et autres œuvres de la paix, pour ce 21 septembre. Ils seront présentés sur l'arbre d'espoir, au cours de la célébration de la journée internationale de la paix, au centre du quartier Habbena.



Les enfants ont terminé la visite par leur fameux samedi dénommé « samedi de partage », au cours duquel chaque participant apporte à manger de chez lui, pour partager avec ses amis. Cette colonie de vacances est un exemple à perpétuer.