Tchad : la commission mixte de désarmement présente 1913 armes de guerre

1913 armes de guerre ont été présentés ce 27 octobre, par la commission mixte de désarmement.



Ces armes ont été récupérées entre les mains des civils. 4721 armes de guerre et de nombreuses munitions ont été récupérées, au cours des précédentes opérations, soit plus de 6000 armes au total et à ce jour.



Le 15 juillet 2021, les autorités ont mis en place une commission mixte de désarmement pour récupérer les armes de guerre.