Tchad : la communauté Arabe prône l'unité et s'oppose à la haine sur les réseaux sociaux

L'évènement a été placé sous le thème : "ensemble pour la paix, le développement, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble". Il a réuni des milliers de personnes.



"Les arabes du Tchad étaient et demeurent les messagers de la paix et de la fraternité", a déclaré Idriss Outman Djame, président du comité d'organisation.



Abakar Fadlah, représentant des chefs de race Arabe, a formulé plusieurs recommandations. Il a invité les autorités à encourager l'éducation à la citoyenneté et à moderniser l'élevage. Aux chefs traditionnels arabes, il est demandé de se concentrer sur leurs attributions respectives, sensibiliser sur la cohabitation pacifique et trouver des mécanismes pour la résolution des conflits.



La jeunesse de la communauté Arabe adresse "aux activistes des réseaux sociaux un message de paix et de vivre ensemble". Elle appelle "à ne pas attiser la haine tribale".