Tchad : la communauté Kamaya demande au PCMT de réhabiliter un chef de canton

Par un point de presse animé ce samedi 9 octobre 2021, la communauté Kamaya -composée des cadres militaires et civiles, opérateurs économiques, fonctionnaires et jeunes diplômés-, réunie autour de son honorable Alhadj Sougoumé Kamamadou et de son honorable Ahmat Kosso Chahaïmi, renouvelle son soutien, engagement et confiance au président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby.



Pour eux, le CMT est aujourd’hui le seul garant de la sécurité et de la stabilité du Tchad. « Notre soutien reste indéfectible et nous le remercions pour la confiance placée en nos membres », affirment-ils.