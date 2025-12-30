Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la commune d'Am-Timan lance l’élaboration de son budget primitif 2026


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 30 Décembre 2025



La commune d’Am-Timan a officiellement lancé, le 29 décembre 2025, la session d’élaboration du budget primitif pour l’exercice 2026. La cérémonie d’ouverture s’est tenue dans la salle de réunion de la mairie, en présence de plusieurs autorités locales.

Elle a été présidée par le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, marquant ainsi le début d’un processus crucial pour la planification financière de la commune. Le budget primitif constitue la traduction chiffrée de la vision stratégique de la commune en matière de développement local. Il reflète les priorités, les orientations politiques et les choix budgétaires du conseil municipal.

Dans un contexte économique souvent marqué par la rareté des ressources, et l’ampleur des besoins sociaux, ce document budgétaire se veut un outil de pilotage essentiel pour améliorer les conditions de vie des citoyens, et impulser une dynamique de progrès durable.

Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, a souligné l’importance particulière de cette session budgétaire, tenue à la veille de la nouvelle année. Selon lui, elle représente un moment charnière dans la gestion administrative et financière de la commune.

Elle permet de poser les bases des actions à venir, et de concrétiser les engagements pris par le conseil municipal envers les populations, dans un esprit de responsabilité et de transparence.

Prenant la parole pour lancer officiellement les travaux, le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, a invité les conseillers municipaux et les cadres techniques à faire preuve de rigueur, de concertation et de collaboration. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer un budget réaliste, équilibré et orienté vers des résultats concrets, mesurables et bénéfiques pour l’ensemble des habitants de la commune d’Am-Timan.

Au nom de l’administration, Djido Ali Abatcha a réaffirmé l’engagement total de l’État à accompagner la commune tout au long de ce processus budgétaire. Il a souligné que cet appui se fera dans le strict respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, garantissant ainsi l’autonomie locale dans la prise de décisions et la mise en œuvre des politiques publiques au service du développement communautaire.


