Tchad : la commune de Mao saisit des centaines de faux « coros » au marché central

La commune de Mao a saisi, ce mercredi, des centaines de faux « coros » au marché central de la ville.



L’opération a été menée par le préfet du département du Kanem Centre, Brahim Alifa Ali, et le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, accompagnés des forces de défense et de sécurité, afin de garantir le bon déroulement de l’intervention.



Cette opération de saisie des faux « coros » vise à protéger l’économie locale et à rassurer les commerçants, ainsi que la population face à la circulation de ces faux « coros », utilisés par des commerçants malintentionnés.