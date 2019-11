Tchad : la conférence internationale des barreaux aura lieu à N'Djamena du 4 au 6 décembre

Le président du conseil de l'ordre des avocats, Maitre Athnase Mbaigangnon, a annoncé mardi que N’Djamena abritera la 34ème conférence internationale des barreaux du 4 au 6 décembre 2019.



L'évènement est axé sur le thème « Avocats, justice et sécurité en temps de crise ».



"Ce congrès se tiendra à N’Djamena sous le haut patronage du président de la République qui a bien voulu parrainer l’évènement et l’accompagner financièrement en sa qualité de garant de la magistrature et de la justice", a indiqué Maitre Athnase Mbaigangnon.



"Cet évènement a lieu pour la première fois depuis l’indépendance. Le choix du thème se justifie par le contexte de l’heure. L’avocat où qu’il se trouve sur terre fait face à de nombreux défis. Les difficultés liées a l’exercice de la profession qui se paupérise de jour en jour ; les difficultés inhérentes au bon fonctionnement de notre justice ; les défis sécuritaires que des groupes terroristes et autres bandes armes imposent à nos Etats en mettant à mal notre propre sécurité et la sécurité des investissements", a-t-il expliqué.



Les participants au congrès vont échanger sur le thème et les sous-thème afin de mettre en place des stratégies communes de lutte en vue de surmonter ces difficultés et proposer en même temps des pistes de solutions de sortie de crise aux pouvoirs publics à travers des recommandations.



D'éminentes personnalités du monde judiciaire sont attendus, notamment des avocats, des magistrats et des professeurs d’université.