TCHAD Tchad : la consommation du tabac, un danger en milieu jeune

Alwihda Info | Par Yana Abdoulaye - 11 Novembre 2021



Malgré les mesures prises par l’État pour interdire de fumer la cigarette dans les lieux publics, les jeunes s'adonnent de plus en plus à la consommation du tabac. Ces derniers encourent pourtant des risques sanitaires grandissants



Devant un point de vente de crédit, des élèves échangent autour d'un téléphone portable nouvellement acheté par leur cousin. Pendant que le téléphone passe d'une main à une autre, dans ce brouhaha, la fumée de la cigarette embaume l'air au-dessus d'eux.



Une toux forcée se fait attendre. « Éloignons-nous un peu, la fumée me donne l'envie de vomir », fait signe à ses camarades Mbaitoloum Djo. Entre temps, un autre jeune âge environ de 14 ans commande quatre bâtons de cigarettes de marque Oryx. « Passe-moi le briquet s'il te plaît, depuis deux jours, j'ai vraiment la tête lourde. Il me faut fumer avant de repartir dans les salles de classe », exige un élève devant le lycée Ibno China. Un fait anodin mais, qui entre dans les habitudes des jeunes Tchadiens.



En effet, le tabagisme touche de plus en plus les jeunes, qu'ils soient dans les établissements scolaires, universitaires, les coins et recoins de la capitale. Les avis sont partagés par rapport à la motivation des jeunes pour ce produit. Certains disent avoir imité leurs parents et d'autres à travers la compagnie. « C'est depuis mon adolescence que je fume. Entre temps, ce n'est plus par imitation. Je voyais mes amis fumer et j'ai voulu faire comme eux. Et par la suite, je ne pouvais plus m'en passer, aujourd'hui le tabagisme m'aide à réfléchir », explique un jeune conducteur de mototaxi. « Je fume quand j'ai des soucis et lorsque je m'ennuie », ajoute son collègue Issa. Généralement, trois raisons se dégagent lorsqu'il s'agit de chercher l'origine de la motivation des jeunes pour le tabac : l'entourage, la famille et la crise d'adolescence.



De l'autre côté, certains fumeurs évoquent l'importance de ce produit jugé dangereux par le personnel soignant. « La cigarette permet d'entrer en contact avec les autres. Sans la cigarette, y a des personnes qui ne savent comment s'adresser à quelqu'un d'autre », explique un accro. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabac est l'une des principales causes de décès et d'appauvrissement dans le monde. Et il est aussi l'une des causes des maladies non transmissibles. Mais il existe des textes et lois en vigueur, surtout la loi n°10 portant lutte anti-tabac en 2010 et l'arrêté n°039 réglementation des conditions de la vente de la cigarette, la lutte anti-tabac, et qui restent un défi à relever.



Selon le cardiologue, Dr Allawaye Lucien, le tabagisme est à l'origine des maladies cardiovasculaires. « Fumer est l'une des causes des accidents vasculaires cérébraux, les anévrismes, l’hypertension artérielle. L'atteinte vasculaire peut provoquer les troubles de l'érection. La bronchite chronique est due aux effets du tabac », dit-il. Pour lui, il y a également la gastrite et le diabète de type II. Il conclut en appelant les jeunes à arrêter de fumer et aux fumeurs passifs, d'éviter de rester à côté des fumeurs actifs, car la fumée provoque l'inflammation des vaisseaux sanguins.





