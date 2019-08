Tchad : la construction de l'Hôtel Toumaï Palace vers la fin à N'Djamena

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a visité mercredi, le chantier de construction de l’hôtel Toumaï Palace, au quartier Klemat, dans le 2ème arrondissement de N’Djamena. Financé à 100% par l'Etat, le coût du projet de construction est de 94 milliards de Francs CFA.



L’hôtel Toumaï Palace sera prêt d’ici un an, indique la Présidence. Les travaux, démarrés en 2013 pour une durée de 22 mois, ont connu un grand retard à cause de la crise économique. L'entreprise chinoise CGCOC, en charge de la construction, a repris les travaux en juin 2019, après trois ans de suspension.



Le ministre d'Etat a constaté l'évolution du chantier, en présence de la ministre de l’Aménagement du territoire de développement de l’urbanisme et de l’habitat, Mme Achta Ahmat Bremé, des responsables de l’entreprise, du bureau d’études et de conseillers du chef de l'Etat.



Le ministre d’Etat, a suivi avec toute l’attention requise, les explications du chef de projet du groupement Atepa/Atar, maitre d’œuvre du chantier. A chaque étape, il pose des questions d’éclaircissement, insistant souvent sur les détails.



L’entreprise a développé un système de climatisation moderne pour cet hôtel de haut standing. L'hôtel de 10 étages comportera 242 chambres dont une suite royale et trois présidentielles.



Le ministre d’Etat, Kalzeubé Payimi Deubet s'est dit rassuré de l’avancée des travaux exécutés à hauteur de 88%. D'après lui, "l’Etat remplit sa part de responsabilité et l’entreprise aussi. C’est donc à la satisfaction de tous que les travaux avancent à grands pas."



Il a promis de revenir dans un mois, pour suivre l’évolution du chantier qui est en phase de finition.