Tchad : la construction de l’aéroport de Djarmaya se précise

En négociation depuis plusieurs mois, le gouvernement tchadien et la société turque Summa sont à la recherche d’un compromis pour la construction de plusieurs infrastructures au Tchad. Le vice-président et le responsable du développement des affaires de la société turque Summa ont été reçus hier au Palais présidentiel. "Dans la panoplie des projets sur la table, c’est celui de la construction de l’aéroport de Djarmaya qui a le plus focalisé les débats", explique la Présidence.



Des propositions ont été soumises comportant des plans et des cartes, apprend-t-on. Ces détails sur la faisabilité du projet viennent à la suite des négociations menées auprès des ministères tchadiens concernés. Ahmet Envar Sayam, vice-président de la société turque espère un aboutissement rapide des négociations pour la concrétisation de ce gigantesque projet. Un projet qui, d’après lui, aura un grand impact sur l’économie du Tchad.