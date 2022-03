Tchad : la coupe provinciale de football du Kanem a son vainqueur

L'équipe de FC Calcio de Mao est vainqueur de la coupe provinciale de football du Kanem. Cette finale a opposé l'équipe de FC Calcio de Mao à celle d'Étoile de Tchoulori le 13 mars au terrain de l'école centre mixte de Mao. La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, civiles et traditionnelles qui ont a leur tête le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma.



L'équipe de FC Calcio de Mao a remporté le trophée au tir aux buts.



Le gouverneur de la province du Kanem le général Ousman Brahim Djouma, a félicité l'équipe vainqueur et a encouragé l'équipe vaincue. L gouverneur a déclaré qu'en football, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Il a demandé aux joueurs de garder un esprit de discipline.



La cérémonie a pris fin avec la remise du trophée par le gouverneur à l'équipe de FC Calcio de Mao.